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İzmir'de Elektrik Hattı Çekerken Akıma Kapılan Usta Ağır Yaralandı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, trafodan elektrik hattı çeken elektrikçi Musa Tepe, akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Tepe, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ağır olarak bildirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde trafodan elektrik hattı çeken usta, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 1014 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede elektrikçilik yapan usta Musa Tepe, trafodan bir pasaja elektrik hattı çektiği sırada akıma kapıldı. Savrularak kanlar içerisinde kalan genç adama olay yerinden geçen vatandaşlar yardım etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ile Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan Musa Tepe'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuk izmir

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