İzmir'de Elektrik Faciası Davasında Savcılıktan Beraat ve Cezalandırma Talepleri

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciası davasında, savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada 9 sanığın beraati talep edilirken 30 kişinin cezalandırılması talep edildi. Aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun dosyası ise ayrıldı. Mahkeme sanıkların son savunmaları ile devam ediyor.

İzmir Alsancak'ta geçen yıl 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın görülmesine İzmir Adliyesinde devam edildi. Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların sonucu öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediklerini ifade ederek, Abdülkadir S., Ahmet Orhan K., Ali K., Alper D., Arif K., Doğan K., Erman Ç., Fırat A., Hamza B., Mert C., Mehmet Fatih T., Mehmet Zeki A., Mesut T., Mürsel A., Yavuz G., Ceyhan D., Alara E., Ali A., Barış S., Cengiz D., Deniz S., Ekrem Y., İbrahim Ş,, Koray Arif F., Mustafa A., Necati E., Sefa P., Volkan Ş., Zekeriya T.ve Ahmet D.'nin cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanıklardan Ahmet Ç., Hakan G., Mehmet Zeki A., Tahsin E., Ufuk E., Uğur Y., Erkut B., Halit Ö.ve Serhat E.'nin beraati talep edilirken, 1 şüphelinin dosyasının ayrıldığı belirtildi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına da görüş bildirdi. - İZMİR