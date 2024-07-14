Elektrik akımına kapılarak can veren Özge'nin son anları! Etrafına neşe saçarken kayda aldılar

İzmir'de elektrik akımına kapılarak can veren 2 gençten biri olan Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmeden önce çekilen videosu izleyenleri hüzne boğdu. Genç kızın, etrafına neşe saçarak eliyle yüzünü kapattığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ADIM ATMASIYLA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, geçtiğimiz cuma günü Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

FECİ ÖLÜM GÜVENLİK KAMERASINDA

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca, bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

ÖZGE'NİN SON VİDEOSU İZLEYENLERİN YÜREĞİNİ DAĞLADI

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilmiş olduğu videosu ortaya çıktı. Yürekleri yakan görüntüde Özge'nin gülümsediği ve yüzünü elleriyle kapattığı görülüyor.

TALİHSİZ GENÇ KIZ OSMANİYE'DE DEFNEDİLECEK

Öte yandan, İnanç Öktemay dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca'da defnedilmişti. Özge Ceren Deniz'in de bugün memleketi Osmaniye'de defnedileceği öğrenildi.