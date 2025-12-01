Haberler

İzmir'de Düzensiz Göçmenler Lastik Botla Kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motoru arızalanan lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yoğun yağmur altında motoru arızalanan ve denizde sürüklenen lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım günü saat 05.05'te, motoru arızalanan bir lastik botun sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine, TCSG-85 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-41 Sahil Güvenlik Botu hızla olay yerine sevk edildi. Zorlu hava şartlarında ve yağmurun altında sürüklenen lastik botu tespit edildi ve kurtarma operasyonu başladı. Botta bulunan 26 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - İZMİR

