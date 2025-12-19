Haberler

İzmir'de SİHA ve radar destekli operasyon: 79 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 13'ü çocuk toplam 79 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinde, Sahil Güvenlik'e bağlı İHA ve mobil radarlar tarafından tespit edilen iki ayrı düzensiz göçmen grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmalarıyla yakalanan 13'ü çocuk 79 göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

17 Aralık günü saat 02.15 sıralarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından Menderes ilçesi Baradan Koyu mevkii kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) ve Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, kara üzerinde saklanan 9'u çocuk toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün sabah saat 08.10'da ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), Çeşme ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik botu radara takıldı. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-38), hareketli lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki 4'ü çocuk toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 79 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
