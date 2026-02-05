Haberler

İHA tespit etti, Sahil Güvenlik yakaladı: 39 göçmen, 1 organizatör, 1 firari

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 39 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 39 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

3 Şubat günü saat 22.30'da, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-22) tarafından durdurulan hareketli bot içerisinde yapılan kontrollerde, 11'i çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Aynı botta yapılan incelemelerde, göçmen organizatörlüğü yaptığı değerlendirilen 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasal olmayan yollarla terk etmeye çalıştığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken; yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
