İHA tespit etti, ekipler operasyon yaptı: 22 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar ilçesinde, insansız hava aracı tarafından tespit edilen 22 düzensiz göçmen, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, insansız hava aracının (İHA) tespit ettiği 22 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından 28 Şubat saat 00.40 sıralarında, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim), Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen ortak operasyonda, 22 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
