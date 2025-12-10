Haberler

İzmir'de 20 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 20 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında bir göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen ortak operasyonda, 20 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kara üzerinde 21 düzensiz göçmen tespit edildi. Operasyon kapsamında göçmenler ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

