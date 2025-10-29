Haberler

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: 51 Yakalandı, 84 Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: 51 Yakalandı, 84 Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Sahil Güvenlik ekiplerinin Foça ve Çeşme'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalanırken, 84 göçmen kurtarıldı. Yunan unsurlarınca geri itilen göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Foça ve Çeşme'de üç ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalanırken, 84 göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün Foça ve Çeşme ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Saat 06.32'de Foça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından durdurulan hareketli lastik botta 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Saat 08.00'de ise Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-118), Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Saat 08.15'te ise Foça ilçesi açıklarında benzer bir ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.