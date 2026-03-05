Haberler

İzmir'de drift yaparken dükkana çarpan sürücü yakalandı

Bornova'da drift yaparken bir dükkana çarpan sürücü E.S., polis tarafından yakalanarak para cezasına çarptırıldı ve aracı trafikten men edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde drift yaparken bir dükkana çarpan ve plakasını düşüren sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsa para cezası kesilirken, aracı trafikten men edildi.

Sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İkinci Sanayi Sitesi 303. Sokak üzerinde 35 CYN 570 plakalı araçla drift yapan sürücünün dükkana çarptığı ve olay sonrası düşen plakasını almak için geri geldiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı 22 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği tespit edilen E.S. (24) yakalandı. Gözaltına alınan E.S. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - İZMİR

