İzmir'de doktora saldırı, saldırgan gözaltında
Selçuk Devlet Hastanesi'nde çalışan Dr. Uğur Kahraman, randevusuz muayene isteği nedeniyle saldırıya uğradı. Saldırgan hızla yakalandı ve adli işlemler başlatıldı. Kaymakamlık, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.
- İzmir Selçuk Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, görevi başındayken fiziksel saldırıya uğradı.
- Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler sürüyor.
- Olay, Dr. Uğur Kahraman'ın randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen meydana geldi.
İzmir'de Selçuk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, görevi başındayken fiziksel saldırıya uğradı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Selçuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay dün öğleden sonra meydana geldi. Gün içerisinde 72 hastayı muayene eden uzman doktorun, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldığı bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
KAYMAKAMLIK: HER ŞARTTA SAĞLIK HİZMETİ SUNAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ
Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Öte yandan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterdi.