Kiraz'da traktör kazası: 1 ölü

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 30 yaşındaki Kadir Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi ve inceleme başlatıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haliller Mahallesi'nden Tekbıçaklar Mahallesi'ne seyreden Kadir Çiftçi (30) yönetimindeki 35 BKH 175 plakalı traktör, eğimli ve virajlı yolda kontrolden çıkarak incir ekili tarlaya devrildi. Sürücü, traktörün arka tekerinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
