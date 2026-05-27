Dereye düşen kurbanlık dana vinçle kurtarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dereye düşen kurbanlık dana, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün Bayraklı Refik Şevket İnce Mahallesi 2140 sokak dere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, yol boyunca koşarak dereye atladı. Derede mahsur kalan hayvanın sahibi, kurbanlık danayı kurtarmak için bölgeye bir vinç çağırdı. Vinç yardımıyla dereden kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı