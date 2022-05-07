İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli ceset bulundu - Haberler

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İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli ceset bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, denizde üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan bir erkek şahsın cansız bedeni bulundu.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, denizde üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan bir erkek şahsın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilin bilgiye göre, bugün Pınarcık mevkii Karadut yakınlarında denize giren bir vatandaş, denizin dibinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese Sahil Güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği ve kimliğinin ise Mehmet Ali Engin (60), oluğu tespit edildi. Savcının incelemelerin ardından Engin'in cansız bedeni, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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