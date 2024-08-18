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İzmir'de çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile görüntülendi. Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde 4 gün önce meydana gelmişti. Ekipler müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar dron ile görüntülendi. Birçok iş yeri ve ev yangından etkilendi. İzmir'in Menderes ilçesi ve Urla ilçesinde de yangınlar başlamıştı ve müdahaleler devam ediyor.

İzmir'de yanan alanlar böyle görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile böyle görüntülendi.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar ise dron ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

Birçok iş yeri ve ev yangından etkilendi

Öte yandan yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.

2 ayrı noktada daha yangın başlamıştı

Ayrıca İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal mevkii ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Lüçükbahçe mevkiinde dün yangın başlamıştı. Ekiplerin iki yangına da havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karşıyaka Menderes 3-sayfa İzmir Urla Çevre Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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