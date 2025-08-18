İzmir'de Cezaevi Firarisi Kısa Süren Kovalamacanın Ardından Yakalandı

İzmir'de Cezaevi Firarisi Kısa Süren Kovalamacanın Ardından Yakalandı
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, 30 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.S., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Firari, çok sayıda hırsızlık kaydıyla tanınıyor.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında yağma ve evden hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.S.'yi takibe aldı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheli, polisten kaçmaya başladı ancak kısa süreli kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
