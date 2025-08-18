İzmir'de Cezaevi Firarisi Kısa Süren Kovalamacanın Ardından Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında yağma ve evden hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.S.'yi takibe aldı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheli, polisten kaçmaya başladı ancak kısa süreli kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR