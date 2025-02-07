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İzmir'de Borç Nedeniyle Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'de Borç Nedeniyle Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, borç nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli, cinayeti işlediğini itiraf etti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, kendisine borcu olan ve bu yüzden tartıştıkları öğrenilen 1 çocuk babası arkadaşını, bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi arkadaş, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Olay, 5 Şubat Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında Konak ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonculuk yaptığı öğrenilen Abdurrahman Bozkurt (30) ile arkadaşı Hakkı K. (31) arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Gerginliğin artması üzerine çıkan kavgada Hakkı K., arkadaşını bıçakla yaralayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Abdurrahman Bozkurt, kaldırıldığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Bozkurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti borç yüzünden işlediğini itiraf etti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Hakkı K.'yi ve olayda parmağı olduğu düşünülen P.G. (29) adlı bir kadını aynı gün yakaladı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Hakkı K.'nin, Abdurrahman Bozkurt ile arkadaş olduklarını, alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakkı K. tutuklanırken, Pınar G. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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