Karşıyaka'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 80 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 463 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Karşıyaka ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 80 kilo 463 gram esrar-skunk ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı