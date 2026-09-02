Haberler

Karşıyaka'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 80 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Karşıyaka'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 80 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 463 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 463 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Karşıyaka ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 80 kilo 463 gram esrar-skunk ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı