İzmir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Gözaltı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Torbalı Mahallesi Metropolis Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem B. (25) isimli şahıs, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Muhammed Erdem Ö. (24) ve İlkay G. (35) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Kerem B. yanındaki bıçakla Muhammed Erdem Ö. ve İlkay G.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayın şüphelisi Kerem B. ise polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Kerem B.'nin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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