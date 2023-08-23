İzmir'de başı kesik halde ölü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 8 gün önce başı kesik halde ölü bulunan Coşkun Sapmaz'ın (43) katil zanlısı M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Coşkun Sapmaz'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Coşkun Sapmaz'ın motosikletini terk edilmiş halde buldu. Motosikletin izini süren polis ekipleri, 15 Ağustos'ta Coşkun Sapmaz'ın cansız bedenini bir arazide başı kesilmiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İzmir Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olarak M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinde M.A., suçunu itiraf etti.

M.A., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.