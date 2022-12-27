AVM'de korkunç ölüm! Mağaza müdürü, merdiven boşluğundan beton zemine düştü 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde çalışan mağaza müdürü, 1. kattaki merdiven boşluğundan eksi 2. kattaki beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün sabah saat 09.00 sıralarında, Balçova ilçesinde bulunan Agora Alışveriş Merkezi'nde tekstil ve ev eşyaları mağazasında müdürlük yapan Cemalifer Kızgınoğlu, 1'inci kattaki merdivenlerdeyken bir anda dengesini kaybederek eksi 2'inci kata düştü. HAYATINI KAYBETTİ Beton zemine düşen kadın yerde hareketsiz şekilde yatarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kızgınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede çalışma yürüttü. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cemalifer Kızgınoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balçova İzmir 3. Sayfa Haberler

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