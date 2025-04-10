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İzmir'de Araçta 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de Araçta 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta gizlenmiş 11 kilo 623 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde araçta gizlenen 11 kilo 623 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde bir araçta uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, plakası belirlenen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 11 kilo 623 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, operasyon dahilinde B.A., E.T. ve B.M. gözaltına alındı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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