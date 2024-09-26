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İzmir'de Araç Denize Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti

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İzmir Alsancak Limanı'nda manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü Doruk Yormaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü

İZMİR - İzmir Alsancak Limanı'nda bir araç, sürücüsünün manevra yaptığı esnasında denize düşmüştü. Hastanede tedavi altına alınan sürücü, yaşam mücadelesi kaybetti.

Olay, dün İzmir Alsancak Limanı'nda meydana gelmişti. iddiaya göre, mühendis Doruk Yormaz (40), idaresindeki binek araç, manevra esnasında denize düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Yormaz, ambulans ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Yormaz, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Aracın sürücüsü 40 yaşındaki Doruk Yormaz, hastenedeki tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Aracın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı

Öte yandan, aracın denize düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntüde, sürücünün manevra yapmak istediği anlarda aracın denize düştüğü yer almıştı.

İzmir'de Araç Denize Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alsancak Limanı Alsancak 3-sayfa Yaşam İzmir Olay Kaza

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