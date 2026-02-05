2026 Türkiye'sinde yaşandı! Aracın içinde boğularak can verdi
İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan ve sulara gömülen aracın sürücüsü, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İzmir'in Torbalı ilçesinde, İZBAN alt geçidinde mahsur kalan araç sürücüsü Mehmet Ekinci, araç içinde hayatını kaybetti.
- Olay, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte meydana geldi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de etkili olan sağanak yağış, altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI
Torbalı ilçesine Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde Mehmet Ekinci idaresindeki araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı.
ARACINDA CAN VERDİ
Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.