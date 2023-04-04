Alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı

İzmir'de alkollü bir şahıs, eski sevgilisinin oturduğu binanın önünde bağırmaya başlayarak yanında getirdiği molotofu binaya attı. Duvara çarpan mololof küçük çaplı yangına sebep olurken, şahıs ise yakalandı.

Bayraklı ilçesi, Çay Mahalle 2129 Sokak'ta bulunan bir binada meydana gelen olayda K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.'nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı.

YANGIN ÇIKTI

Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.'nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.