İzmir'de alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira para cezası 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü bisiklet sürücüsüne polis tarafından 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü bisiklet sürücüsüne polis tarafından 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Olay, 23 Ocak günü Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uygulama yapıldığı sırada bisikletiyle seyir halinde olan E.M. (27), şüphe üzerine durduruldu. Polis ekipleri tarafından uzatılan alkolmetreyi üfleyen E.M.'nin 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karşıyaka İzmir 3. Sayfa Haberler

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