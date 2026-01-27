Haberler

İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtararak, ayrıca karada tespit edilen 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince, 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 02.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler için harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22), yardım talebinde bulunan 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı gün saat 16.00'da Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

