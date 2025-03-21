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İzmir'de 5 Günlük Toplantı ve Gösteri Yasağı

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İzmir Valiliği, son günlerdeki provokatif eylemleri önlemek amacıyla 21-25 Mart 2025 tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasakladı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.

İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için, bugünden geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandığını belirtti. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00'dan - 25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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