İzmir'de 31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Suç Makinesi Yakalandı

Hakkında çeşitli suçlardan kesilmiş 31 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan suç makinesi, İzmir Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 'silahlı yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından '31 yıl 6 ay 27 gün' kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö.'nün bulunduğu adres belirlendi. Konak ilçesinde olduğu tespit edilen M.Ö.'nün adresine yapılan operasyon sonucu zanlı kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö., daha sonra cezaevine teslim edildi. - İZMİR