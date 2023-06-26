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İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem İzmir'in Buca ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10,78 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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