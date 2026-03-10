İzmir'de 47 yıl ve 33 yıl hapis cezasıyla aranan iki firari yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında birinin 47 diğerinin 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda T.B. (41) isimli firari yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ve dolandırıcılık suçlarından 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince adli mercilere teslim edildi.

Ekiplerin sürdürdüğü saha çalışmaları çerçevesinde H.İ. (24) isimli firari de yakalandı. Şahsın sorgusunda hırsızlık suçundan 33 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı