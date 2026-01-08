İzmir'de 16 yaşındaki çocuk torbacı, suçüstü yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 16 yaşındaki çocuk, parkta yüzlerce paket satışa hazır uyuşturucu madde ile suçüstü yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bölgeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Saha çalışmaları kapsamında park içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.A. isimli şahıs durduruldu. Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen adeta bir uyuşturucu deposu gibi hareket eden E.A.'nın üzerinden çıkanlar polis ekiplerini bile hayrete düşürdü. Yapılan aramalarda; 160 ayrı kilitli poşet içerisinde toplam 378 gram esrar, 16 ayrı kilitli poşet içerisinde 79.9 gram kokain, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile hazırlık için stoklanmış çok sayıda boş kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A., gerekli işlemler için emniyete götürüldü. - İZMİR