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İzmir’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 4’ü çocuk toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aliağa ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından deniz yüzeyinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-77), hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu. Bot içerisinde bulunan 4'ü çocuk 15 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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