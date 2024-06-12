14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları ise kan dondurdu.

ÖĞRENENLER DE İSTİSMAR ETTİ

Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Bunun ardından olayı öğrenen 79 yaşındaki H.A., 54 yaşındaki M.N. ve 32 yaşındaki A.G. de çocuğa istismarda bulundu. Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, M.B.'ye bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.

14 YAŞINDAKİ MAĞDUR OLAYI AİLESİNE ANLATTI

Olayın ardından 14 yaşındaki M.B durumu ailesine anlattı. Evlatlarının söyledikleri karşısında kanı donan aile üyeleri adeta çılgına döndü.

ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNEN ANNE, ŞÜPHELİLERİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

M.B.'nin 32 yaşındaki annesi N.Ç., şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç., gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TECAVÜZ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B., H.A., M.N. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan mağdur çocuk M.B., devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.