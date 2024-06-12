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14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi

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İzmir'de 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Dehşete düşüren olay, çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuğunun başına gelenleri öğrenen anne ise 2 şüphelinin evini ateşe verdi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları ise kan dondurdu.

ÖĞRENENLER DE İSTİSMAR ETTİ

Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Bunun ardından olayı öğrenen 79 yaşındaki H.A., 54 yaşındaki M.N. ve 32 yaşındaki A.G. de çocuğa istismarda bulundu. Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, M.B.'ye bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.

14 YAŞINDAKİ MAĞDUR OLAYI AİLESİNE ANLATTI

Olayın ardından 14 yaşındaki M.B durumu ailesine anlattı. Evlatlarının söyledikleri karşısında kanı donan aile üyeleri adeta çılgına döndü.

ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNEN ANNE, ŞÜPHELİLERİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

M.B.'nin 32 yaşındaki annesi N.Ç., şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç., gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TECAVÜZ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B., H.A., M.N. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan mağdur çocuk M.B., devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narlıdere İzmir Tutuklama İzmir Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Said FARUK:

İdam ?

204
2
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hasan:

Şart

yanıt115
yanıt1
VATOZZ:

Ne idamı?? Yıllar önce idamı halkım istesin getiririz diye kandirmadilarmi? O şekilde oy almadılar mı? Sonra ne oldu? Birkereden birşey olmaz dediler ve idamın esamesi okunmaz oldu.

yanıt33
yanıt7
SUNSET null:

Ortadoğu sizi bekliyor. her habere aynı bakış.

yanıt2
yanıt8
ismail Yasin:

Bir aile için felâket Allah anne babaya , Aile ve mağdura sabır metanet versin.. çocuklar en iyi şekilde korunmalıdır. çocuklar gelecektir.

82
0
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murat usta:

ŞİMDİ BUNLAR YAŞAYACAK ÖYLE Mİ ? BUNLARI ÖLDÜRSE BABASI O DA HAPSE GİRECEK ÖYLE Mİ ? BATSIN BU DÜZEN !!!

46
0
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izzet Ulas:

İzmir ve Adana'da haberler hiç eksik olmuyor. Haber muhabirlerini tebrik etmek lazım. Çok çalışıyorlar. Diğer illerde çalışan muhabirler yattığı yerden para kazanıyor.

29
14
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SUNSET null:

haklısınız sanki bu olaylar sadece bu şehirlerde oluyor. oysa ülkenin her yerinde beteri var. sahada çalışan gazeteci azaldı, masa başı klavyecilik var.

yanıt7
yanıt2
Sabahattin Polat :

Sevgi evlerinde böyle iğrençlikler olmuyorsa iyidir

23
6
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Kralçıplak:

Recm ile idam

18
0
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