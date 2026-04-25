İzmir'de 131 aranan şüpheli yakalandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 131 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve dış ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler, dün sabah saat 05.00 sıralarında 183 personelin katılımıyla önceden belirlenen 93 farklı adrese baskın düzenledi. Yaklaşık 24 saat boyunca kesintisiz devam eden operasyon neticesinde resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve alkollü araç kullanma gibi çok sayıda farklı suçtan aranan toplam 131 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı

Gerçekten silahı yokmuş! Cephaneliği varmış
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

Eski sevgilisiyle barışmak için yaptığı plan akıl almaz!