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İzmir'de 12 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

İzmir'de 12 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
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İzmir Buca'da polisin yaptığı çalışmalarda, kaçak bahis suçundan aranan Ö.Ü. isimli zanlı, 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis tarafından yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde gerçekleştiren çalışmalarda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Adının Ö.Ü. olduğu belirlenen şüpheliye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) taramasında, şüphelinin kaçak bahis suçlusu olduğu ve 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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