İzmir'de 12 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

İzmir'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis tarafından yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde gerçekleştiren çalışmalarda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Adının Ö.Ü. olduğu belirlenen şüpheliye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) taramasında, şüphelinin kaçak bahis suçlusu olduğu ve 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR