Haberler

İzmir'de 10 katlı binanın çatısında işçiler güvenlik önlemi olmadan çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de 10 katlı binanın çatısında işçiler güvenlik önlemi olmadan çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Eşrefpaşa Caddesi'ndeki 10 katlı binanın çatısında kiremit değişimi ve izolasyon yapan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüldü. İşçilerin yaşam hattı, emniyet kemeri, baret ve koruyucu file olmadan yüksekte malzeme taşıması tehlike oluşturdu.

İzmir'de 10 katlı binanın çatısında hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadan yapılan izolasyon çalışması yürekleri ağza getirdi.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kent genelinde çatı onarım çalışmaları hız kazanırken, Eşrefpaşa Caddesi'nde kaydedilen görüntüler iş güvenliği ihlallerini ortaya koydu. 10 katlı bir binanın çatısında kiremit değişimi ve izolasyon yapan ustaların; yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri, baret ve koruyucu file gibi zorunlu iş güvenliği donanımlarını kullanmadan çalıştığı görüldü. İşçilerin metrelerce yükseklikte rüzgara ve eğimli zemine rağmen herhangi bir bağlantı ekipmanı olmadan hareket etmesi ve malzeme taşıması tehlike oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş hazine çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
San Marino, 90+3'te yıkıldı

San Marino, 90+3'te yıkıldı
Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı

Gördüklerine daha fazla dayanamadı, hüngür hüngür ağladı
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı