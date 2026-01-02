Buca'daki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ensesinden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, 31 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin bahçesinde bir araya gelen Muzaffer İdiz (41), Taner Ç. (48) ve Çağdaş Ö. (38) arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasındaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine Taner Ç., yanındaki tabancayla ateş ederek Muzaffer İdiz'i ensesinden vurdu. Şüpheliler Taner Ç. ve Çağdaş Ö. olay yerinden kaçarken, durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayı duyarak bölgeye gelen Muzaffer İdiz'in kardeşi, ağır yaralı ağabeyini kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan İdiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İdiz'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden Çağdaş Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Firari zanlı Taner Ç.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR