İzmir'de ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Atatürk Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında U.A., A.B., U.T. ve V.G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR