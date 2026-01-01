Haberler

İzmir'de ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Atatürk Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında U.A., A.B., U.T. ve V.G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar