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İzmir Buca'da Cep Telefonu Gaspı: Şüpheli Tutuklandı

İzmir Buca'da Cep Telefonu Gaspı: Şüpheli Tutuklandı
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İzmir Buca'da bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden 20 yaşındaki şahıs, 3 gün süren araştırma sonrası yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan mağdur, gasp anını anlattı.

İzmir Buca'da bir vatandaşın cep telefonunu gasp ederek kaçan 20 yaşındaki şahıs, olaydan 3 gün sonra polis tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Kasım 2024 günü Buca ilçesi Hasanağa Parkı Sosyal Bilimler Lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli vatandaş parkta yürürken, yanına yaklaşan Ş.K. isimli şahıs tarafından gasp edildi. Polise şikayette bulunan İ.A., tanımadığı bir kişinin yanına gelerek zorla telefonunu almaya çalıştığını, vermek istemeyince boğuşma yaşandığını, bu sırada şahsın kendisini kesici bir aletle yaralayıp telefonu da alarak kaçtığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde SAM Büro Amirliği ve Buca Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarla, olayı gerçekleştiren 20 yaşındaki Ş.K isimli şüpheli, dün zorla aldığı telefon ile birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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