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İzmir Bornova'da minibüste 1 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi

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İzmir Bornova'da minibüste 1 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi
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İzmir Bornova'da kaçak tütün mamullerinin piyasaya sürüleceği bilgisiyle harekete geçen polis, seyyar depo olarak kullanılan minibüste 1 milyon 100 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de minibüste 1 milyon 100 bin adet doldu kaçak makaron ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde Bornova ilçesinde kaçak tütün ve mamullerinin depolanarak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, bölgede kaçak ürün sevkiyatı ve depolamasında seyyar/mobil depo olarak kullanıldığı belirlenen bir minibüse operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda, koliler halinde toplam 1 milyon 100 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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