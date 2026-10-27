İzmir Bayındır'da kamyonetin çarptığı kadın tekerleklerin altında kalmaktan kurtuldu

İzmir Bayındır'da kamyonetin çarptığı kadın tekerleklerin altında kalmaktan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayındır'da 23 Ekim öğle saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sürücünün refleksiyle tekerleklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde dikkatsiz şekilde yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay 23 Ekim günü öğle saatlerinde Bayındır ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarpmasının ardından sürücü hızlı bir refleks gösterdi. Sürücü, yüklü kamyoneti devirmeden durdurmayı başarırken, kadının tekerleklerin altında kalması son anda önlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.