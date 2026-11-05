İzmir Bayındır'da 54 yaşındaki kişi eşini kaynar suyla yaralayıp intihar etti

İzmir Bayındır'da 54 yaşındaki kişi eşini kaynar suyla yaralayıp intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki kişi, 60 yaşındaki eşinin üzerine kaynar su dökerek onu yaraladı. Yaralanan eş Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın ardından evinde intihar ettiği öğrenilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaralayan 54 yaşındaki Bilgi F, olaydan sonra intihar etti.
Acı olay Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi F (54), eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü. Yaralanan N.F., olayın ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F'nin de evinde intihpar ettiği öğrenildi.
Mahallede üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı