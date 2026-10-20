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İzmir Alsancak'ta boş vagondaki yangın evsizlerin ateşinden çıktı sanılıyor

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İzmir Alsancak'ta boş vagondaki yangın evsizlerin ateşinden çıktı sanılıyor
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İzmir Konak Alsancak'ta duyulan patlama sesinin ardından boş bir vagonda yangın çıktı ve çevrede panik yaşandı. Boş vagon tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının evsizlerin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı değerlendirildi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, duyulan patlama sesinin ardından kullanım dışı boş bir vagonda çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, sabah saatlerinde Alsancak Gar'ına yakın bir alanda demiryollarında meydana deldi. Edinilen bilgiye göre, ptlama sesinin ardından boş olduğu öğrenilen bir vagonda alevler çıkmaya başladı. Vagonun bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekerken, yangın sonucu boş vagon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın, evsiz kişilerin barındığı öğrenilen vagonda ısınmak amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı değerlendirildi.

Vagon, daha sonra parçalanmak üzere atölyeye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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