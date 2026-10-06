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İzmir Aliağa'da seyir halindeki tırın kupa bölümü alev aldı, itfaiye söndürdü

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İzmir'in Aliağa ilçesinde seyir halindeki tırın kupa bölümünde yangın çıktı; itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Çanakkale-İzmir kara yolu Nemport Kavşağı'nda meydana gelen olayda araçta maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde seyir halindeyken kupa kısmı alev alan tır, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu Nemport Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 35 VTK 76 plakalı tırın kupa bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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