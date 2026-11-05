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İzmir Aliağa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı ambulansta 1 kişi hafif yaralandı

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İzmir Aliağa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı ambulansta 1 kişi hafif yaralandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolundaki hemzemin geçitte seyir halindeki ambulansa tren çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken ambulansta maddi hasar oluştu, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ambulansta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya doğru ilerleyen ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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