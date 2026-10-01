İzmir AFAD ekipleri madenciler için lazerli görüntüleme cihazlarıyla bölgeye gönderildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı