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İzmir AFAD ekipleri madenciler için lazerli görüntüleme cihazlarıyla bölgeye gönderildi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir AFAD ekiplerinin toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla madenciler için bölgeye görevlendirildiğini açıkladı. Çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, madencilere bir an önce ulaşılmasını temenni etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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