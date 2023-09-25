İzmir Adliyesi Önünde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralıların bulunduğu öğrenildi.
İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralıların bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa