Urla açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda 12'si çocuk toplam 24 kişi kurtarılıp, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olay, 18 Ocak saat 03.00 sıralarında Urla ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ile Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, TCSG-909) sevk edildi. Ekiplerce lastik bottaki 12'si çocuk toplam 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
