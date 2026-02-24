İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Şubat günü saat 04.45 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen ekiplerce yakalanarak karaya çıkarıldı. Aynı gün saat 20.40 sıralarında ise Menderes ilçesi açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), bir başka hareketli lastik botu radarda tespit etti. Kısa sürede durdurulan botun içerisinde bulunan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 59 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı