Haberler

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Şubat günü saat 04.45 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen ekiplerce yakalanarak karaya çıkarıldı. Aynı gün saat 20.40 sıralarında ise Menderes ilçesi açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), bir başka hareketli lastik botu radarda tespit etti. Kısa sürede durdurulan botun içerisinde bulunan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 59 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Darbedilen 14 aylık bebeğin kafatası çatladı! Görüntüler ortaya çıktı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı